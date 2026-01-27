Η οικογένεια Μπέκαμ εμφανίστηκε με στυλ στο Παρίσι για τη μεγάλη στιγμή της Βικτόρια
Η σχεδιάστρια μόδας τιμήθηκε με τον τίτλο Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις για τη συμβολή της στις τέχνες και τη μόδα.
Καθώς η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι εκτυλίσσεται, η Victoria Beckham γνώρισε μια από τις πιο τιμητικές στιγμές της καριέρας της και δεν θα μπορούσε να τη ζήσει χωρίς την οικογένειά της στο πλευρό της.
