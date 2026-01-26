Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Ανακοίνωσε το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα
Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Ανακοίνωσε το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα
Το video με τα όσα είπε και οι λόγοι πίσω από την απόφασή της.
Το κλείσιμο του πρώτου Ανεξάρτητου Κέντρου τοκετού στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, λίγο μόλις καιρό μετά την έναρξη της επίσημης λειτουργία του.
Σε video που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιλά για το πόσο δύσκολο ήταν να πάρει αυτή την απόφαση, αλλά και στους λόγους που την οδήγησαν στον τερματισμό της λειτουργίας του κέντρου που στόχευε στην ενημέρωση και ενδυνάμωση κάθε εγκύου, έτσι ώστε όπου και όπως και να επιλέξει να γεννήσει, να έχει τις γνώσεις που χρειάζεται για να απαιτήσει τον σεβασμό που της αναλογεί, διεκδικώντας τα δικαιώματά της σε ένα σύστημα που τη θεωρεί παθητικό δέκτη και όχι ενεργό παράγοντα στον ίδιο της τον τοκετό. Το The Birth Center φιλοδοξούσε να εξελίξει τον τρόπο που προσεγγίζεται η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στην Ελλάδα, δημιουργώντας τον χώρο, όπου κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη και την υποστήριξη να βιώσει τη γέννα: με σεβασμό, αγάπη, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και την σιγουριά ότι μπορεί να φέρει στον κόσμο το παιδί της με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί.
Το Birth Center ξεκίνησε τη λειτουργία του την άνοιξη του 2025, αλλά όπως αποκάλυψε στο πρόσφατο video της στο Instagram η Εριέττα Κούρκολου – Λάτση, δούλευε για αυτό πάνω από τέσσερα χρόνια.
