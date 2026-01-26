H Ντάιαν Κρούγκερ δοκίμασε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στα παντελόνια
MARIE CLAIRE

H Ντάιαν Κρούγκερ δοκίμασε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στα παντελόνια

Για μια εμφάνιση στο σόου AMI Paris Menswear Φθινόπωρο 2026 στο Παρίσι.

H Ντάιαν Κρούγκερ δοκίμασε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στα παντελόνια
ΗDiane Kruger έκανε την πρώτη της εμφάνιση για το 2026 στο show AMI Paris Menswear Fall 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Το στυλ της Γερμανίδας ηθοποιού ανέκαθεν προκαλούσε θαυμασμό και αυτή η φορά δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης