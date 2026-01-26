Εν μέσω της οικογενειακής διαμάχης με τον γιο της, η Βικτόρια Μπέκαμ γιορτάζει και χαμογελά σε φωτογραφία

Ηδιαμάχη που έχει ξεσπάσει στην άλλοτε αγαπημένη οικογένεια των Beckham αποτελεί την κεντρική είδηση σε πολλά sites και Μέσα Ενημέρωσης. Δεν είναι και λίγο το να βλέπεις ανθρώπους που θαυμάζεις (ή και όχι) οι οποίοι διατείνονταν πώς στην οικογένειά τους επικρατεί ηρεμία και αγάπη, να έρχονται σε ρήξη με το ίδιο τους το παιδί.Πριν από λίγες ημέρες ο μεγαλύτερος γιος της Victoria και του David Beckham ισχυρίστηκε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν πριν από τον γάμο του με τη Nicola Peltz, ότι δεν έδειξαν σεβασμό σε εκείνη και ότι η μητέρα του χόρεψε απρεπώς στη δεξίωση.Έκτοτε ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων και εικασιών έχει ξεκινήσει με καμία από τις δύο πλευρές να μην κάνει επίσημα δημόσιες δηλώσεις. Λίγες ώρες μόνο μετά τις αποκαλύψεις του γιου του, ο David Beckham δήλωσε πως τα παιδιά είναι παιδιά και κάνουν λάθη.Πάντως, όσο προβληματισμένος και να φάνηκε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, η σύζυγός του μοιάζει ακλώνητη και ανεπηρέαστη από την κατάσταση. Η Victoria Beckham στο πρώτο, προσωπικό story της στο Instagram μετά τις καταγγελίες του γιου της ευχήθηκε στη φίλη και πρώην μέλος των Spice Girls, Emma Lee Bunton, «Χρόνια Πολλά».