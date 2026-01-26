Η Chanel παρουσιάζει ένα teaser για τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής S/S 2026 με παιχνιδιάρικη animation αισθητική
Το show θα αποκαλυφθεί στις 27 Ιανουαρίου, 3:00μ.μ. ώρα Ελλάδος, οπότε μείνετε συντονισμένες.
Μετά την επιτυχημένη πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy ως καλλιτεχνικού διευθυντή της Chanel, που παρουσιάστηκε στο show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στο Παρίσι, και ακολούθησε η συλλογή Métiers d’art, παίρνουμε τώρα μια παιχνιδιάρικη, σχεδόν παραμυθένια πρώτη γεύση από τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
