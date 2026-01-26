Η Chanel παρουσιάζει ένα teaser για τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής S/S 2026 με παιχνιδιάρικη animation αισθητική
MARIE CLAIRE

Η Chanel παρουσιάζει ένα teaser για τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής S/S 2026 με παιχνιδιάρικη animation αισθητική

Το show θα αποκαλυφθεί στις 27 Ιανουαρίου, 3:00μ.μ. ώρα Ελλάδος, οπότε μείνετε συντονισμένες.

Η Chanel παρουσιάζει ένα teaser για τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής S/S 2026 με παιχνιδιάρικη animation αισθητική
Μετά την επιτυχημένη πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy ως καλλιτεχνικού διευθυντή της Chanel, που παρουσιάστηκε στο show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στο Παρίσι, και ακολούθησε η συλλογή Métiers d’art, παίρνουμε τώρα μια παιχνιδιάρικη, σχεδόν παραμυθένια πρώτη γεύση από τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης