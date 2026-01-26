Η χθεσινή επίδειξη ‘’Le Palmier’’ του Jacquemus είχε 50s, 80s, 90s και Παλόμα Πικάσο
MARIE CLAIRE

Η χθεσινή επίδειξη ‘’Le Palmier’’ του Jacquemus είχε 50s, 80s, 90s και Παλόμα Πικάσο

Ο σχεδιαστής επέστρεψε στο Musée National Picasso.

Η χθεσινή επίδειξη ‘’Le Palmier’’ του Jacquemus είχε 50s, 80s, 90s και Παλόμα Πικάσο
Μας είχε προειδοποιήσει για τα χτενίσματα, μέσα από τα βίντεο καμπάνιας που είχε μοιραστεί στο Instagram προσκαλώντας μας να συντονιστούμε στις 25 Ιανουαρίου στο fashion show του οίκου. Ο λόγος για τον πλέον διαβόητο νεαρό σχεδιαστή Simon Porte Jacquemus, που μέσα από το brand του έχει κερδίσει τα βλέμματα και τις εντυπώσεις του χώρου της μόδας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης