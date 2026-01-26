Jade nails: Το manicure trend που φέρνει καλή ενέργεια στα άκρα μας

Η αισθητική του είναι χαλαρωτική, γήινη και ταιριάζει τέλεια με τη γενικότερη στροφή μας σε πιο mindful beauty επιλογές.



Οι πέτρες από νεφρίτη εδώ και αιώνες συνδέονται με την καλή τύχη και τη θετική ενέργεια. Λέγεται ότι προσελκύουν αφθονία και κρατούν μακριά την αρνητικότητα και ειλικρινά, αυτή την περίοδο το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω. Αφού λοιπόν θέτουμε στόχους, κάνουμε manifest και προσπαθούμε να μπούμε στη χρονιά με καλύτερο mindset, γιατί να μην ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο σημείο; Τα νύχια μας.





Τα jade nails είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δυνατά trends στο manicure. Το αποτέλεσμα θυμίζει την όψη της πέτρας με πράσινες μαρμάρινες αποχρώσεις και milky υφή, δημιουργώντας ένα look που δείχνει ταυτόχρονα περιποιημένο και φυσικό. Είναι από εκείνα τα σχέδια που δεν είναι υπερβολικά έντονα, αλλά τραβούν το βλέμμα.

26.01.2026, 14:00