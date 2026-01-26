Jade nails: Το manicure trend που φέρνει καλή ενέργεια στα άκρα μας
MARIE CLAIRE

Jade nails: Το manicure trend που φέρνει καλή ενέργεια στα άκρα μας

Η αισθητική του είναι χαλαρωτική, γήινη και ταιριάζει τέλεια με τη γενικότερη στροφή μας σε πιο mindful beauty επιλογές.

Jade nails: Το manicure trend που φέρνει καλή ενέργεια στα άκρα μας
Οι πέτρες από νεφρίτη εδώ και αιώνες συνδέονται με την καλή τύχη και τη θετική ενέργεια. Λέγεται ότι προσελκύουν αφθονία και κρατούν μακριά την αρνητικότητα και ειλικρινά, αυτή την περίοδο το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω. Αφού λοιπόν θέτουμε στόχους, κάνουμε manifest και προσπαθούμε να μπούμε στη χρονιά με καλύτερο mindset, γιατί να μην ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο σημείο; Τα νύχια μας.

 
Τα jade nails είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δυνατά trends στο manicure. Το αποτέλεσμα θυμίζει την όψη της πέτρας με πράσινες μαρμάρινες αποχρώσεις και milky υφή, δημιουργώντας ένα look που δείχνει ταυτόχρονα περιποιημένο και φυσικό. Είναι από εκείνα τα σχέδια που δεν είναι υπερβολικά έντονα, αλλά τραβούν το βλέμμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης