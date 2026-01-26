Γιατί το να χάνεις ένα κατοικίδιο μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου επώδυνο με την απώλεια κοντινού συγγενή
Γιατί το να χάνεις ένα κατοικίδιο μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου επώδυνο με την απώλεια κοντινού συγγενή

Το ποσοστό των κηδεμόνων ενός κατοικίδιου που βιώνουν διαταραχή παρατεταμένου πένθους προσεγγίζει όσους πενθούν παππούδες, αδέρφια, ακόμα και συντρόφους

Το πένθος της απώλειας ενός κατοικίδιου ζώου μπορεί να είναι εξίσου επώδυνο και παρατεταμένο με εκείνο της απώλειας ενός κοντινού συγγενή μας, όπως δείχνει μια νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση PLOS One. Μπορεί, για την ακρίβεια, να οδηγήσει ακόμα και στη λεγόμενη διαταραχή παρατεταμένου πένθους, όπως ονομάζεται μια κατάσταση ψυχικής υγείας που ξεκινάει από τον θάνατο ενός αγαπημένου μας.

