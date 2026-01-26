Kendall Jenner: Ποζάρει γυμνή στο Instagram μετά την άρνηση για πλαστικές επεμβάσεις
Kendall Jenner: Ποζάρει γυμνή στο Instagram μετά την άρνηση για πλαστικές επεμβάσεις
Πιο hot από ποτέ!
Η Kendall Jenner έβαλε για ακόμα μία φορά φωτιά στα social media, με μια σειρά από πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι εικόνες δείχνουν το τριαντάχρονο supermodel σε στιγμιότυπα με ελάχιστα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων σκηνών όπου ποζάρει χωρίς εσώρουχα, με σεντόνι να καλύπτει διακριτικά μέρη του σώματός της, εικόνες που χαρακτηρίζονται ως τολμηρές αλλά και πολύ αισθησιακές. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε απλά και λιτά «Sunday».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα