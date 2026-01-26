Kendall Jenner: Ποζάρει γυμνή στο Instagram μετά την άρνηση για πλαστικές επεμβάσεις
MARIE CLAIRE

Kendall Jenner: Ποζάρει γυμνή στο Instagram μετά την άρνηση για πλαστικές επεμβάσεις

Πιο hot από ποτέ!

Kendall Jenner: Ποζάρει γυμνή στο Instagram μετά την άρνηση για πλαστικές επεμβάσεις
Η Kendall Jenner έβαλε για ακόμα μία φορά φωτιά στα social media, με μια σειρά από πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι εικόνες δείχνουν το τριαντάχρονο supermodel σε στιγμιότυπα με ελάχιστα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων σκηνών όπου ποζάρει χωρίς εσώρουχα, με σεντόνι να καλύπτει διακριτικά μέρη του σώματός της, εικόνες που χαρακτηρίζονται ως τολμηρές αλλά και πολύ αισθησιακές. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε απλά και λιτά «Sunday».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης