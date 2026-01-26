Kendall Jenner: Ποζάρει γυμνή στο Instagram μετά την άρνηση για πλαστικές επεμβάσεις

Η Kendall Jenner έβαλε για ακόμα μία φορά φωτιά στα social media, με μια σειρά από πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι εικόνες δείχνουν το τριαντάχρονο supermodel σε στιγμιότυπα με ελάχιστα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων σκηνών όπου ποζάρει χωρίς εσώρουχα, με σεντόνι να καλύπτει διακριτικά μέρη του σώματός της, εικόνες που χαρακτηρίζονται ως τολμηρές αλλά και πολύ αισθησιακές. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε απλά και λιτά «Sunday».