Η Νάταλι Πόρτμαν για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ: «Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε»

Κινηματογράφου για τον αποκλεισμό γυναικών σκηνοθετριών από τις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026, τονίζοντας ότι «έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε».Μιλώντας στο Variety στο Φεστιβάλ Sundance, όπου βρέθηκε για την προώθηση της νέας της ταινίας The Gallerist, η ηθοποιός εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας. «Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος έγιναν από γυναίκες», δήλωσε, προσθέτοντας πως τα εμπόδια είναι εμφανή «σε κάθε επίπεδο», από τη χρηματοδότηση μέχρι τη βράβευση.Η Chloe Zhao, που σκηνοθέτησε το Hamnet, είναι η μοναδική γυναίκα υποψήφια για Όσκαρ Σκηνοθεσίας φέτος, ανάμεσα σε ονόματα όπως οι Josh Safdie, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier και Ryan Coogler. Παράλληλα, από τις 10 ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, μόνο το Hamnet έχει γυναικεία σκηνοθετική υπογραφή.