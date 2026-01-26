Με αφορμή τους Μπέκαμ: Είναι τάση στη γενιά Ζ να ξεκόβει από τους γονείς της;

Μετά τον πρίγκιπα Harry, ήρθε η σειρά ενός ακόμα επώνυμου, του Brooklyn Beckham, να απομακρυνθεί από τους γονείς του. Με αυτή την αφορμή η health editor των The Times, Eleanor Hayward, διερωτάται σε ένα νέο άρθρο, από τον τίτλο ακόμα: «Είναι τάση στη γενιά Z να ξεκόβεις από τους γονείς σου;».