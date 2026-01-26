Μπέλα Χαντίντ: «Πάρα πολλοί από εμάς είμαστε εδώ γιατί και οι οικογένειές μας έγιναν μετανάστες»
To μοντέλο μοιράστηκε κάτι από το δικό της παρελθόν, με αφορμή τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστές τους πράκτορες του ICE
Πλήθος επωνύμων τοποθετήθηκαν στα social media, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη δολοφονία από ομοσπονδιακούς πράκτορες, του 37χρονου νοσηλευτή Alex Pretti. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και το μοντέλο Bella Hadid, που σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε βίντεο από το TikTok με στιγμιότυπα από την άσκηση βίας σε βάρος πολιτών μπροστά από το Γυμνάσιο Ρούσβελτ, «λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε πυροβοληθεί η Good». Ο καθηγητής του σχολείου, Nick Wilson, ήταν σε μίτινγκ διδασκόντων όταν αντιλήφθηκε τη φασαρία έξω, βγήκε και άρχισε να τραβάει με το κινητό του τους «άντρες με στρατιωτικό εξοπλισμό» όπως τούς περιγράφει.
