Γκλεν Κλόουζ: «Νιώθω ότι υπάρχουν χιλιάδες Αμερικανοί με κελάρια γεμάτα με όπλα»
Γκλεν Κλόουζ: «Νιώθω ότι υπάρχουν χιλιάδες Αμερικανοί με κελάρια γεμάτα με όπλα»

«Ο ICE τούς δίνει τώρα το άλλοθι να τραβήξουν τη σκανδάλη»

Γκλεν Κλόουζ: «Νιώθω ότι υπάρχουν χιλιάδες Αμερικανοί με κελάρια γεμάτα με όπλα»
Η Glenn Close δεν συνηθίζει να κάνει πολιτικές παρεμβάσεις μέσα από τα social media, αλλά φαίνεται πως μετά τη δεύτερη δολοφονία μέσα στις τελευταίες μέρες, του 37χρονου νοσηλευτή Alex Pretti, από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ, η ηθοποιός ένιωσε πως δεν είχε άλλη επιλογή παρά να πάρει θέση στα γεγονότα των τελευταίων μηνών υπό την ηγεσία του Trump.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
