Οι πέντε τάσεις στα φορέματα που θα βλέπουμε παντού το 2026
Από τα διάφανα και τα ρετρό φλοράλ μέχρι τα slip dresses από μεταξωτά/σατέν υφάσματα με λεπτομέρειες δαντέλας.
Αν οι πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μάς έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, και φυσικά το έκαναν, είναι ότι το 2026 διαμορφώνεται ως η χρονιά όπου ντυνόμαστε με πρόθεση. Με νέους creative directors να θέλουν να αφήσουν το στίγμα τους μέσα από τις πρώτες τους συλλογές και ιστορικούς οίκους να κάνουν ένα βήμα έξω από τη ζώνη άνεσής τους (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Chloé, που απομακρύνθηκε από την χαρακτηριστική της boho αισθητική) τα catwalks έμοιαζαν γεμάτα ένταση, ενέργεια και ανανεωμένο focus. Και αυτό μεταφράζεται άμεσα σε κάτι πολύ πρακτικό για εμάς: καθαρά, ξεκάθαρα trends που φτάνουν γρήγορα από το runway στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.
