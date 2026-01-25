Η αλλόκοτη ιστορία της γυναίκας που έπεσε για ύπνο και ξύπνησε 32 χρόνια μετά
MARIE CLAIRE

Χωρίς τα σημάδια του χρόνου που είχε περάσει.

Ήταν τον Φεβρουάριο του 1876 όταν ένα 14χρονο κορίτσι από τη Σουηδία, η Karolina Olsson, υπέστη έναν φαινομενικά ασήμαντο τραυματισμό στο κεφάλι. Λίγο αργότερα παραπονέθηκε στους δικούς της για δυνατό πονόδοντο, που εκείνοι απέδωσαν στη μαγεία. Άλλωστε δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καλέσουν γιατρό. Την έστειλαν λοιπόν για ύπνο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
