Ψηφιακή αποτοξίνωση: Πώς να πετύχετε τον στόχο της χρονιάς

Οεθισμός μας στις οθόνες έχει αρχίσει να γίνεται αφόρητα εμφανής, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι το αναγνωρίζουν και προσπαθούν να αλλάξουν τη συνήθεια του αέναου σκρολαρίσματος. Καθώς έχουμε ήδη δεί μια τάση προς την αναλογική ζωή που μας επιτρέπει να πάρουμε απόσταση από την χρόνια διαδικτυακή παρουσία μας, ένας μεγάλος στόχος για το 2026 δεν είναι πάλι να χάσουμε κιλά, να γυμναστούμε και να ακολουθήσουμε το Dry January, αλλά να επιτύχουμε την ψηφιακή μας αποφόρτιση.



