Η Μέγκαν Μαρκλ και o πρίγκιπας Χάρι έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance:
Για την πρεμιέρα του Cookie Queens, του νέου ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχουν ως executive producers.

ΗΜeghan Markle και ο πρίγκιπας Harry έκαναν χθες μια απρόσμενη εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, παρευρισκόμενοι στην πρεμιέρα του Cookie Queens, του νέου ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχουν ως executive producers. Και ενώ το κόκκινο χαλί του Sundance στο χιονισμένο Park City έχει εξελιχθεί σε μια απρόσμενη πηγή χειμερινής μόδας με ανατρεπτικές αλλά cosy εμφανίσεις, το βασιλικό ζευγάρι επέλεξε ένα πιο διακριτικό, μονοχρωματικό και απόλυτα συντονισμένο στιλιστικό moment.

