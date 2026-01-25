Η Γκουίνεθ Πάλτροου μαγειρεύει πρωινό με μικροσκοπικό boxer σορτς και χωρίς μακιγιάζ
Το απόλυτο cozy σύνολο για χαλαρό weekend brunch στο σπίτι.
ΗGwyneth Paltrow μαγειρεύει για ακόμα μία φορά στην άψογη κουζίνα της, αυτή τη φορά φορώντας ένα σετ από τις πιο κομψές και χαριτωμένες πιτζάμες που έχουμε δει. Η ηθοποιός κι επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα νέο βίντεο στο Instagram στις 24 Ιανουαρίου, στο οποίο τη βλέπουμε να ετοιμάζει ένα πιάτο με «χωρίς γλουτένη chorizo, αβοκάντο και αυγά πάνω σε προζυμένιο ψωμί με μαρμελάδα μάραθου και κρεμμυδιού».
