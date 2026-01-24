Ο πρώην σύζυγος της Σάνεν Ντόχερτι αμφισβητεί τη συμφωνία διαζυγίου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της
Ο πρώην σύζυγος της Σάνεν Ντόχερτι αμφισβητεί τη συμφωνία διαζυγίου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της

O ίδιος δεν έχει εκπληρώσει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία.

Ο πρώην σύζυγος της Σάνεν Ντόχερτι αμφισβητεί τη συμφωνία διαζυγίου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της
Ο Kurt Iswarienko, πρώην σύζυγος της Shannen Doherty, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τη συμφωνία του διαζυγίου του με την εκλιπούσα ηθοποιό, η οποία είχε υπογραφεί μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της τον Ιούλιο του 2024.

