Ο πρώην σύζυγος της Σάνεν Ντόχερτι αμφισβητεί τη συμφωνία διαζυγίου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της
O ίδιος δεν έχει εκπληρώσει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία.
Ο Kurt Iswarienko, πρώην σύζυγος της Shannen Doherty, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τη συμφωνία του διαζυγίου του με την εκλιπούσα ηθοποιό, η οποία είχε υπογραφεί μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της τον Ιούλιο του 2024.
