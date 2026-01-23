Οι άνθρωποι με «εθισμό στο binge-watching» είναι πιο πιθανό να νιώθουν μοναξιά, δείχνει νέα μελέτη
Οι άνθρωποι με «εθισμό στο binge-watching» είναι πιο πιθανό να νιώθουν μοναξιά, δείχνει νέα μελέτη
Πώς οι ώρες που καταναλώνουμε μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης, επηρεάζουν την ψυχολογία μας;
Το binge-watching μπορεί να ξεκινά ως ένας αθώος τρόπος χαλάρωσης, όμως για κάποιους εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι άνθρωποι που καταναλώνουν τηλεοπτικές σειρές σε βαθμό εθισμού είναι πιο πιθανό να βιώνουν έντονα συναισθήματα μοναξιάς.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, εντοπίζει σαφή συσχέτιση ανάμεσα στη μοναξιά και τον εθισμό στο binge-watching, υποδεικνύοντας ότι ορισμένοι χρησιμοποιούν τις σειρές ως τρόπο διαχείρισης της κοινωνικής αποσύνδεσης.
Τι έδειξε η έρευνα
Οι ερευνητές Xiaofan Yue και Xin Cui από το Πανεπιστήμιο Huangshan στην Κίνα ανέλυσαν απαντήσεις από 551 ενήλικες που χαρακτηρίζονταν ως «βαρείς καταναλωτές τηλεόρασης», έβλεπαν δηλαδή πολλές τηλεοπτικές σειρές. Για την ακρίβεια, παρακολουθούσαν τουλάχιστον 3,5 ώρες τηλεόραση ημερησίως και περισσότερα από τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα.
