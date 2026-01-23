Valentino: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στην κηδεία του σχεδιαστή στη Ρώμη (βίντεο)
Ανάμεσά τους η Anne Hathaway και η Donatela Versace
Παγκόσμιες προσωπικότητες της μόδας και των τεχνών ενώθηκαν με τον απλό κόσμο το πρωί της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου, για να πουν το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό σχεδιαστή Valentino στην κεντρική Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στη Ρώμη.
Έπειτα από το διήμερο, δημόσιο προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη στα γραφεία του Ιδρύματος Valentino στην ιταλική πρωτεύουσα, η κηδεία σηματοδοτεί την τελευταία τιμή στον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή.
Ανάμεσα στους κορυφαίους της μόδας που παρέστησαν στην τελετή ήταν οι οι σχεδιαστές Tom Ford και Donatella Versace, ενώ από τον χώρο της υποκριτικής η Anne Hathaway πρωτοστάτησε ιδιαίτερα συγκινημένη. Επίσης, φόρο τιμής απέτισαν στον σχεδιαστή και οι: Alessandro Michele, Brunello Cucinelli, Donatella Versace, Tom Ford, Ermanno Scervino, Anna Fendi, Antoine Arnault, Anna Wintour και François-Henri Pinault.
