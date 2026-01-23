Valentino: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στην κηδεία του σχεδιαστή στη Ρώμη (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Valentino: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στην κηδεία του σχεδιαστή στη Ρώμη (βίντεο)

Ανάμεσά τους η Anne Hathaway και η Donatela Versace

Valentino: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στην κηδεία του σχεδιαστή στη Ρώμη (βίντεο)
Παγκόσμιες προσωπικότητες της μόδας και των τεχνών ενώθηκαν με τον απλό κόσμο το πρωί της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου, για να πουν το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό σχεδιαστή Valentino στην κεντρική Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στη Ρώμη.

 
Έπειτα από το διήμερο, δημόσιο προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη στα γραφεία του Ιδρύματος Valentino στην ιταλική πρωτεύουσα, η κηδεία σηματοδοτεί την τελευταία τιμή στον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή.

 

Ανάμεσα στους κορυφαίους της μόδας που παρέστησαν στην τελετή ήταν οι οι σχεδιαστές Tom Ford και Donatella Versace, ενώ από τον χώρο της υποκριτικής η Anne Hathaway πρωτοστάτησε ιδιαίτερα συγκινημένη. Επίσης, φόρο τιμής απέτισαν στον σχεδιαστή και οι: Alessandro Michele, Brunello Cucinelli, Donatella Versace, Tom Ford, Ermanno Scervino, Anna Fendi, Antoine Arnault, Anna Wintour και  François-Henri Pinault.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης