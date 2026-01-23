Σόφι Τέρνερ: «Είναι κάπως απελευθερωτικό το να βρίσκεσαι στο χαμηλότερο σημείο σου»
Σόφι Τέρνερ: «Είναι κάπως απελευθερωτικό το να βρίσκεσαι στο χαμηλότερο σημείο σου»

Η σταρ του «Game of Thrones» μίλησε για τον νέο ρόλο της σε σχέση με τα γεγονότα στην προσωπική ζωή της

Σόφι Τέρνερ: «Είναι κάπως απελευθερωτικό το να βρίσκεσαι στο χαμηλότερο σημείο σου»
Η Sophie Turner, που γνωρίσαμε μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones», μίλησε για τη νέα ερμηνεία της, στη σειρά «Steal» της Amazon Prime Video, όπου υποδύεται ένα στέλεχος επιχείρησης που πιάνει πάτο.

