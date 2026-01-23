Πώς αντέδρασαν οι διάσημοι ηθοποιοί όταν άκουσαν πως είναι υποψήφιοι για Όσκαρ (εικόνες-βίντεο)

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν στις 22 Ιανουαρίου από τους ηθοποιούς Danielle Brooks και Lewis Pullman, αποκαλύπτοντας τους δημιουργούς και τις ταινίες που ξεχώρισαν για τις κορυφαίες ερμηνείες και κινηματογραφικές στιγμές του 2025. Δείτε εδώ όλους τους υποψηφίους.Η ταινία Sinners απέσπασε τις περισσότερες σπάζοντας το ρεκόρ του Τιτανικού και του La La Land κα και αποσπώντας υποψηφιότητα σε 13 κατηγορίες. Υποψήφια για Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου είναι ξανά η Emma Stone, για την ερμηνεία της στην ταινία Bougonia του Γιώργου Λάνθιμου, γεγονός που την κατατάσσει στην κορυφή ως τη νεότερη ηθοποιό με τις περισσότερες υποψηφιότητες, θέση που μέχρι πρότινος κατείχε η Meryl Streep. Την ίδια στιγμή ο Timothee Chalamet έγινε ο νεότερος ηθοποιός που έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες στην κατηγορία καλύτερος ηθοποιός μετά τον Marlon Brando το 1954.