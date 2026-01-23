Εννέα προϊόντα που θα λατρέψετε αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα

Θα φροντίσουν το δέρμα σας, χωρίς να το επιβαρύνουν!



Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν λιπαρή επιδερμίδα, τότε ξέρετε πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να το αντιμετωπίσετε. Το δέρμα σας γυαλίζει συνέχεια, έχετε περίσσιο σμήγμα, ενώ το μακιγιάζ μοιάζει να «λιώνει» επάνω στο πρόσωπό σας. The struggle is real, αλλά στα καλά νέα συμπεριλαμβάνεται το γεγονός πως όσοι έχουν λιπαρή επιδερμίδα εμφανίζουν λιγότερες ρυτίδες στη ζωή τους.





Τα μεγαλύτερα λάθη που –κατά πάσα πιθανότητα– κάνετε στη φροντίδα του δέρματός σας είναι δύο: το πλένετε/καθαρίζετε υπερβολικά και δεν το ενυδατώνετε, αφού θεωρείτε πως είτε δεν το έχει ανάγκη, είτε η ενυδατική θα το κάνει ακόμα πιο λιπαρό.

23.01.2026, 12:00