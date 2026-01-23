Κρουζ Μπέκαμ: Το μυστηριώδες μήνυμα για τη μητέρα του, μέσα στην οικογενειακή κόντρα με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ

Στο οικογενειακό δράμα των Beckham προστέθηκε ένας ακόμα, απροσδόκητος ίσως παίκτης: ο 20χρονος γιος τους, Cruz Beckham, ο οποίος έκανε μια μυστηριώδη ανάρτηση η οποία υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να μη σήμαινε τίποτα, δεδομένων όμως των πρόσφατων εξελίξεων μπορεί να σημαίνει πολλά.