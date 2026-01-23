Η Νάταλι Πόρτμαν επαναφέρει το look «χωρίς παντελόνι»
Η Νάταλι Πόρτμαν επαναφέρει το look «χωρίς παντελόνι»

Mε ένα σύνολο από το brand, The Row.

Η Νάταλι Πόρτμαν επαναφέρει το look «χωρίς παντελόνι»
Το brand The Row των Mary-Kate και Ashley Olsen έχει εξελιχθεί, εδώ και δύο δεκαετίες από το λανσάρισμά του, σε έναν από τους πιο περιζήτητους εκπροσώπους του διακριτικού, αβίαστα κομψού στυλ. Σήμερα αποτελεί την απόλυτη επιτομή του quiet luxury, με φανατικούς θαυμαστές από την Kendall Jenner μέχρι την Jennifer Lawrence. Τώρα, όμως για πρώτη φορά η Natalie Portman στρέφεται επίσης στο brand για το look της.

