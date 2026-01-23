Η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς επιστρέφει στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα από το 2009
Η ηθοποιός επέλεξε ένα vintage Pierre Cardin φόρεμα.
ΗRachel McAdams βρέθηκε χθες στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της ταινίας Send Help. Για την εμφάνιση που σηματοδότησε την πρώτη της στο κόκκινο χαλί έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια η McAdams επέλεξε ένα αρχειακό κομμάτι από έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Space Age design στη μόδα.
