Η Μαρία Αντουανέτα εμπνέει τη μόδα της άνοιξης 2026
MARIE CLAIRE

Η Μαρία Αντουανέτα εμπνέει τη μόδα της άνοιξης 2026

Από τις αίθουσες του Victoria and Albert Museum μέχρι τις πασαρέλες, η θρυλική -και παρεξηγημένη- βασίλισσα της Γαλλίας, επιστρέφει ως μία από τις πιο δυνατές στυλιστικές αναφορές της σεζόν.

Η Μαρία Αντουανέτα εμπνέει τη μόδα της άνοιξης 2026
Η μόδα ήταν ανέκαθεν καθρέφτης της εποχής της. Και αν τα τελευταία χρόνια κυριάρχησαν ο μινιμαλισμός και η απλότητα, η άνοιξη του 2026 φέρνει μια στροφή προς τη θεατρικότητα και τη φαντασία. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, η μόδα επιστρέφει σε περιόδους που εξύμνησαν την ομορφιά, τη χάρη και την υπερβολή. Στο επίκεντρο αυτής της επιστροφής βρίσκεται, φυσικά, η Μαρία Αντουανέτα, μια φιγούρα που ενσάρκωσε όσο λίγες τη δύναμη της εικόνας.

