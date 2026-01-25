Είναι η Κυριακή η νέα Δευτέρα;

Κάποτε η Κυριακή ήταν συνώνυμη της παύσης. Αργά πρωινά, άδειοι δρόμοι, μια σιωπηλή συμφωνία ότι οι υποχρεώσεις μπορούν να περιμένουν. Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι τη βιώνουν διαφορετικά: ως μια «ήσυχη Δευτέρα». Ένα προκαταρκτικό άνοιγμα του laptop, με στόχο να μειωθεί το άγχος της επόμενης μέρας.