Είναι η Κυριακή η νέα Δευτέρα;
Είναι η Κυριακή η νέα Δευτέρα;

Η νέα εργασιακή συνήθεια που υπόσχεται λιγότερο άγχος, αλλά καταλήγει να μας στερεί την ξεκούραση.

Είναι η Κυριακή η νέα Δευτέρα;
Κάποτε η Κυριακή ήταν συνώνυμη της παύσης. Αργά πρωινά, άδειοι δρόμοι, μια σιωπηλή συμφωνία ότι οι υποχρεώσεις μπορούν να περιμένουν. Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι τη βιώνουν διαφορετικά: ως μια «ήσυχη Δευτέρα». Ένα προκαταρκτικό άνοιγμα του laptop, με στόχο να μειωθεί το άγχος της επόμενης μέρας.

