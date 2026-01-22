Τζέισον Στέιθαμ - Ρόζι Χάντινγτον Γουάτλι: Η κοινή εμφάνιση έπειτα από καιρό κα τα παιχνίδια στα χιόνια (εικόνες)
Στην πρεμιέρα της ταινίας Shelter
Στην πρεμιέρα της ταινίας Shelter, στις 20 Ιανουαρίου, είδαμε τη Rosie Huntington-Whiteley με ένα χαλαρό, αλλά με τη σωστή δόση effortless glam look. Για το red carpet date με τον σύντροφός της, Jason Statham, επέλεξε την αισθητική του quiet luxury, αναβαθμίζοντας ένα απλό μαύρο crop top με διακριτική λάμψη.
Ως ένα από τα πιο αγαπημένα power couples του Χόλιγουντ, το μοντέλο και ο ηθοποιός επιλέγουν με προσοχή τις κοινές τους εμφανίσεις, οι οποίες πάντα χαρακτηρίζονται από στυλ. Την Τρίτη το διάσημο μοντέλο στήριξε τον σύντροφό της στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα.
Ως ένα από τα πιο αγαπημένα power couples του Χόλιγουντ, το μοντέλο και ο ηθοποιός επιλέγουν με προσοχή τις κοινές τους εμφανίσεις, οι οποίες πάντα χαρακτηρίζονται από στυλ. Την Τρίτη το διάσημο μοντέλο στήριξε τον σύντροφό της στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα.
