Οι τάσεις του design για το 2026, σύμφωνα με σχεδιάστρια διεθνούς εμβελείας: «Η αξία του νοήματος είναι το αληθινό trend»
Οι τάσεις του design για το 2026, σύμφωνα με σχεδιάστρια διεθνούς εμβελείας: «Η αξία του νοήματος είναι το αληθινό trend»
Από τα υφάσματα ως έργα τέχνης μέχρι την επιστροφή των πολυσυλλεκτικών ερμαρίων cabinet of curiosities, η χρονιά μάς προσκαλεί σε ένα παιχνίδι ισορροπίας ανάμεσα στον μαξιμαλισμό και τον μινιμαλισμό
Ακόμα και αν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και/ή την ενέργεια για μια ριζική ανανέωση του χώρου και της γκαρνταρόμπας μας, αρκεί ένα αντικείμενο, αν όχι για να τα μεταμορφώσει, τουλάχιστον για να τούς δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε – είτε είναι μια αίσθηση πολυτέλειας είτε νοσταλγική διάθεση ή μποέμ πνεύμα. Αρκεί αυτό το αντικείμενο να μην πνίγεται μέσα σε ένα πλήθος άλλων πραγμάτων – και ευτυχώς οι millennials, και οι ακόμα νεότερες γενιές, έχουν αρχίσει να αφήνουν πίσω τους το λεγόμενο κατοχικό σύνδρομο των παλαιότερων και να κάνουν πράξη το ουκ εν τω πολλώ το ευ.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα