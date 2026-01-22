Οι τάσεις του design για το 2026, σύμφωνα με σχεδιάστρια διεθνούς εμβελείας: «Η αξία του νοήματος είναι το αληθινό trend»

Ακόμα και αν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και/ή την ενέργεια για μια ριζική ανανέωση του χώρου και της γκαρνταρόμπας μας, αρκεί ένα αντικείμενο, αν όχι για να τα μεταμορφώσει, τουλάχιστον για να τούς δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε – είτε είναι μια αίσθηση πολυτέλειας είτε νοσταλγική διάθεση ή μποέμ πνεύμα. Αρκεί αυτό το αντικείμενο να μην πνίγεται μέσα σε ένα πλήθος άλλων πραγμάτων – και ευτυχώς οι millennials, και οι ακόμα νεότερες γενιές, έχουν αρχίσει να αφήνουν πίσω τους το λεγόμενο κατοχικό σύνδρομο των παλαιότερων και να κάνουν πράξη το ουκ εν τω πολλώ το ευ.