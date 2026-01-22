Η σχεδιάστρια Rejina Pyo πιστεύει πως η μόδα και η τέχνη είναι «φυσικοί σύντροφοι»
Δύο πεδία με κέντρο τους τη δημιουργικότητα και την έκφρασή της.
«Η μόδα είναι η ισχυρότερη μορφή τέχνης που υπάρχει. Είναι κίνηση, σχέδιο και αρχιτεκτονική όλα σε ένα. Δείχνει στον κόσμο ποιοι είμαστε και τι θα θέλαμε να είμαστε», είχε πει η αγαπημένη μας Blair Waldorf ως πρωταγωνίστρια στο εμβληματικό Gossip Girl. Μάλλον συμφωνούμε, και δεν είμαστε οι μόνοι που απολαμβάνουμε και αναγνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης.
