«Ο φίλος μου δεν θέλει να χρησιμοποιεί προφυλακτικό στη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Είναι η σχέση μας καταδικασμένη;»

Πολλά ζευγάρια, ειδικά νεαρότερης ηλικίας, έρχονται αντιμέτωπα με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τη σεξουαλική επαφή. Τι συμβαίνει όταν ο σύντροφος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό; Μία νεαρή κοπέλα επικοινώνησε τον προβληματισμό της με το bustle.com και την sex editor του, Sophia Benoit, ώστε να ξεκαθαρίσει πώς θα κινηθεί σε μία υπέροχη σχέση που μόλις ξεκίνησε.Παρακάτω η ερώτησή της:Γνώρισα έναν άντρα στο Hinge τον περασμένο μήνα και αμέσως «κολλήσαμε». Δεν έχω ξανανιώσει τέτοια χημεία και περνάμε απίστευτα καλά μαζί. Και οι δύο θέλουμε κάτι σοβαρό και όλα δείχνουν ότι πάει προς τα εκεί. Το πρόβλημα; Μισεί τα προφυλακτικά. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που τα χρησιμοποιούσε συστηματικά (βγήκε πρόσφατα από μια μακροχρόνια σχέση). Λέει ότι κανονικά δεν έχει πρόβλημα στύσης, αλλά με προφυλακτικό δυσκολεύεται και δεν του αρέσει καθόλου η αίσθηση. Είναι πρόθυμος να κάνει εξετάσεις – κι εγώ επίσης – αλλά δεν χρησιμοποιώ καμία άλλη μορφή αντισύλληψης. Συνήθως ξεκινάμε με προφυλακτικό, χάνει τη στύση του, εκνευρίζεται και καταλήγουμε σε άλλα πράγματα. Όμως, δεν είναι ιδανικό. Δεν μπορώ να κάνω σεξ έτσι για πάντα. Είμαστε καταδικασμένοι;