Mr. Big - Carrie Bradshaw: Το τέλος της σχέσης τους εκτός πλατό ήρθε με μία δήλωση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

ΟChris Noth μίλησε ανοιχτά για το τέλος της φιλίας του με τη Sarah Jessica Parker, αποκαλύπτοντας τι οδήγησε στη ρήξη της σχέσης τους, έπειτα από χρόνια στενής συνεργασίας στη σειρά Sex and the City.Σε αποκλειστικό απόσπασμα, που εξασφάλισε το People, από το επερχόμενο επεισόδιο της εκπομπής Really Famous with Kara Mayer Robinson (θα προβληθεί στις 26 Ιανουαρίου), ο 71χρονος ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους δεν διατηρούν πλέον καμία προσωπική σχέση. Όπως εξηγεί, η απομάκρυνση ήρθε μετά τη δημόσια τοποθέτηση της ηθοποιού και των συμπρωταγωνιστριών τους σχετικά με τις σοβαρές κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του το 2021.Την περίοδο εκείνη, δημοσιεύματα ανέφεραν καταγγελίες από τρεις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες ο Chris Noth είχε αρνηθεί κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς τες «κατασκευασμένες» και δηλώνοντας πως δεν θα ξεπερνούσε ποτέ τέτοια όρια. «Αυτές οι ιστορίες μπορεί να έγιναν από 30 χρόνια ή και περισσότερα. Το όχι σημαίνει πάντα όχι. Δεν ξεπέρασα ποτέ αυτό το όριο. Είναι δύσκολο να μην σχολιάσω το timing των κινήσεων αυτών. Δεν ξέρω γιατί έρχονται τώρα στο φως, αλλά ξέρω σίγουρα ότι δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες».