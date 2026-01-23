Ο μύθος γύρω από τα λεπτά μαλλιά που πρέπει να ξεχάσουμε

Αν έχουμε λεπτά ή αραιά μαλλιά, οι περισσότερες από εμάς έχουμε περάσει φάσεις όπου τα αφήνουμε πολύ μακριά, τα κόβουμε αυστηρά ίσια ή αποφεύγουμε το φιλάρισμα σαν να είναι απαγορευμένη λέξη. Κι όμως, αυτή ακριβώς η λογική είναι συχνά ο λόγος που τα μαλλιά μας δείχνουν άτονα και χωρίς όγκο.Το βασικό λάθος είναι ότι πολλές φορές ζητάμε ένα αποτέλεσμα που δεν ταιριάζει στη δική μας πυκνότητα. Επιλέγουμε φωτογραφίες με μαλλιά «γεμάτα» και «βαριά», ενώ αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι σωστό σχήμα. Το φιλάρισμα, όταν γίνεται έξυπνα και όχι υπερβολικά, δεν αφαιρεί όγκο. Αντίθετα, μπορεί να κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο πλούσια και πιο ζωντανά.Εδώ βοηθά να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Άλλο λεπτή τρίχα και άλλο αραιά μαλλιά. Μπορεί η τρίχα να είναι λεπτή αλλά να υπάρχει αρκετή ποσότητα ή το αντίστροφο. Αυτό έχει σημασία γιατί τα αραιά μαλλιά χρειάζονται ένα κούρεμα που δημιουργεί την αίσθηση πληρότητας, όχι που βασίζεται μόνο στο μήκος.