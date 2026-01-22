Το ονειρικό καταφύγιο στα βουνά Catskills
MARIE CLAIRE

Το ονειρικό καταφύγιο στα βουνά Catskills

Αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τις παλιές ξερολιθιές του 19ου αιώνα και σχεδιασμένη για να ενσωματωθεί στο φυσικό ανάγλυφο τοπίο του βουνού Ρόσκο έξω από τη Νέα Υόρκη.

Μόλις δύο ώρες από την πολύβουη Νέα Υόρκη, στο γραφικό χωριό Roscoe των Catskills, γνωστό για τα ορμητικά του νερά και τη φημισμένη αλιεία, βρίσκεται το Roscoe Mountain House, μια κατοικία-καταφύγιο που φέρει την υπογραφή του γραφείου Εlizabeth Roberts Architects.

