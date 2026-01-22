Το ονειρικό καταφύγιο στα βουνά Catskills

Μόλις δύο ώρες από την πολύβουη Νέα Υόρκη, στο γραφικό χωριό Roscoe των Catskills, γνωστό για τα ορμητικά του νερά και τη φημισμένη αλιεία, βρίσκεται το Roscoe Mountain House, μια κατοικία-καταφύγιο που φέρει την υπογραφή του γραφείου Εlizabeth Roberts Architects.