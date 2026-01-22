Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος τρεις φορές το 2026: Ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν

Άλλη μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο, άλλη μια χρονιά στην οποία θα μπορέσουμε να ρίξουμε το φταίξιμο για τα προβλήματά μας στους πλανήτες. Το 2026 θα αντιμετωπίσουμε ξανά την ανάδρομη πορεία του Ερμή, όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές.Για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για αυτή την τριπλή απειλή, έχουμε συλλέξει όλα τα δεδομένα για εσάς. Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε τις ημερομηνίες της ανάδρομης πορείας του Ερμή το 2026, καθώς και τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο σε κάθε μία από αυτές. Υπενθυμίζουμε ότι οι επιπτώσεις της ανάδρομης πορείας του Ερμή μπορεί να γίνουν αισθητές για περίπου δύο εβδομάδες μετά το τέλος της, οπότε αξίζει πάντα να παραμένουμε προσεκτικοί και μετά το τέλος της συγκεκριμένης πορείας.