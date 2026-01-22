H Μάργκοτ Ρόμπι συνδύασε cigarette jeans με τα πιο κλασικά sneakers
Πιθανότατα τα έχετε κι εσεις ήδη στη ντουλάπα σας.
Τα All Star της Converse ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά μοντέλα παπουτσιών της δεκαετίας των ‘90s . Τότε, it κορίτσια όπως η Gwyneth Paltrow, η Drew Barrymore και η Winona Ryder τα φορούσαν με αβίαστη άνεση, χωρίς υπερβολές. Σήμερα, η σκυτάλη περνά στη Margot Robbie, η οποία υιοθέτησε ένα σύνολο που αποπνέει τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητα του minimal chic της εποχής.
