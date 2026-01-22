Νικόλ Κίντμαν: Το ταξίδι ζωής που πραγματοποίησε με τις κόρες της

ΗNicole Kidman πραγματοποίησε ένα ταξίδι ζωής, με συντροφιά τις κόρες της. Επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ανταρκτική και ολοκλήρωσε έτσι τη λίστα με ταξίδια στις επτά ηπείρους που έχει πλέον δει από κοντά.Σε ανάρτησή της στο Instagram, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της μαζί με τις κόρες της, Sunday Rose, 17 ετών, και Faith Margaret, 15 ετών. «Ευχαριστώ @SilverSea που με πήγατε στην 7η ήπειρό! Μια εμπειρία ζωής με οικογένεια και φίλους», έγραψε στη λεζάντα.