Φωνάζω στους θάμνους: Τι κάνει η Γκουίνεθ Πάλτροου για να καταπολεμήσει το άγχος

ΗGwyneth Paltrow μοιράστηκε τη δική της προσέγγιση για τη διαχείριση του άγχους, απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών μέσα από ένα Ask Me Anything στα Instagram Stories της, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.Η ηθοποιός και ιδρύτρια του Goop, που έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την ψυχική της υγεία, κλήθηκε να απαντήσει στο πώς αντιμετωπίζει το άγχος στην καθημερινότητά της. «Δεν μπορώ πραγματικά να το αποφύγω», παραδέχτηκε. «Προσπαθώ όμως να το εξισορροπώ θυμίζοντας στον εαυτό μου όσα με κάνουν ευγνώμων, με βαθιές αναπνοές, βόλτες, φωνάζοντας στους θάμνους (βοηθάει!) και φροντίζοντας τον εαυτό μου».