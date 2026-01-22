«Tell Me Lies»: Η τρίτη σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και είναι πιο «σκοτεινή» από ποτέ

Η τρίτη σεζόν της σειράς «Tell Me Lies» έχει ξεκινήσει ήδη να προβάλλεται και συνεχίζει την ιστορία των βασικών χαρακτήρων, κινούμενη ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Η σειρά παραμένει επικεντρωμένη στη σχέση της Lucy και του Stephen, εξετάζοντας πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τόσο τους ίδιους όσο και τους ανθρώπους γύρω τους.