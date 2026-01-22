«Tell Me Lies»: Η τρίτη σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και είναι πιο «σκοτεινή» από ποτέ
«Tell Me Lies»: Η τρίτη σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και είναι πιο «σκοτεινή» από ποτέ
Η επιτυχημένη σειρά επέστρεψε με νέα επεισόδια, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στις τοξικές σχέσεις και στις συνέπειες των επιλογών των χαρακτήρων της.
Η τρίτη σεζόν της σειράς «Tell Me Lies» έχει ξεκινήσει ήδη να προβάλλεται και συνεχίζει την ιστορία των βασικών χαρακτήρων, κινούμενη ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Η σειρά παραμένει επικεντρωμένη στη σχέση της Lucy και του Stephen, εξετάζοντας πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τόσο τους ίδιους όσο και τους ανθρώπους γύρω τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα