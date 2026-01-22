Συνταξιοδοτείται η αστροναύτης που είχε εγκλωβιστεί στο Διάστημα για μήνες: Έσπασε πολλά έμφυλα στερεότυπα

Η Sunita (Suni) Williams, η ινδικής καταγωγής αστροναύτης της NASA που έγινε ευρέως γνωστή όταν εγκλωβίστηκε, μαζί με τον συνεργάτη της, Butch Wilmore, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για εννέα μήνες, λόγω τεχνικών προβλημάτων, συνταξιοδοτείται μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας.