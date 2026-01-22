H «it-bag» του 2026 έρχεται από την Coach
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Bella Hadid και η πρωταγωνίστρια του Tell Me Lies, Grace Van Patten, εμφανίστηκαν σε διαφορετικές εξόδους κρατώντας την.
Η Coach έχει καταφέρει να πετύχει αυτή τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην πολυτέλεια και την προσβασιμότητα. Προσφέρει απαλά δέρματα, προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονες σιλουέτες που αποπνέουν ποιότητα χωρίς τις υπερβολικά υψηλές τιμές. Oρισμένα κομμάτια κινούνται στην κατηγορία επένδυσης, αλλά ακριβώς αυτό είναι το νόημα: είναι όμορφα, ανθεκτικά και σχεδιασμένα για να τα φοράς ξανά και ξανά.
