«Ριφιφί»: Η αληθινή ιστορία της «Όλγας» και η ανταπόκριση από ανθρώπους που τη θυμούνται

Όταν είχαμε συναντήσει την Ευαγγελία Μουμούρη στο σετ του «Ριφιφί» την περίοδο των γυρισμάτων, ήταν προσεκτική σε ό,τι είχε μοιραστεί για τον χαρακτήρα της, ώστε να μην κάνει spoiler. Από τότε, ωστόσο, είχε αποκαλύψει ότι η «Όλγα» της ήταν ο εγκέφαλος της ληστείας που θα παρουσίαζε η σειρά μυθοπλασίας της Cosmote TV, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, και πως μια πολύ τραγική προσωπική ιστορία είχε γίνει το ισχυρό κίνητρό της.