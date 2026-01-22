Η Μισέλ Ομπάμα θυμάται τις στιγμές που την κατέκριναν για το σώμα της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ
MARIE CLAIRE

Η Μισέλ Ομπάμα θυμάται τις στιγμές που την κατέκριναν για το σώμα της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Και το μήνυμα που στέλνει στις νέες γυναίκες

Η Μισέλ Ομπάμα θυμάται τις στιγμές που την κατέκριναν για το σώμα της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ
ΗMichelle Obama μίλησε ανοιχτά για τη σκληρή κριτική που δεχόταν για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο podcast Call Her Daddy της Alex Cooper.

 
Η Michelle Obama αναφέρθηκε στο πώς τα media εστίαζαν συχνά στην εικόνα της, παραμερίζοντας την εκπαίδευση και την επαγγελματική της πορεία. «Το άρθρο ξεκινούσε από το τι φορούσα, όχι από τις σπουδές μου, όχι από την καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η δημόσια αφήγηση αγνοούσε το γεγονός ότι είχε σπουδάσει στο Princeton, αποφοίτησε από τη Harvard Law School, άσκησε δικηγορία, εργάστηκε ως βοηθός δημάρχου στο Σικάγο και διηύθυνε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης