Η Μισέλ Ομπάμα θυμάται τις στιγμές που την κατέκριναν για το σώμα της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ
Και το μήνυμα που στέλνει στις νέες γυναίκες
ΗMichelle Obama μίλησε ανοιχτά για τη σκληρή κριτική που δεχόταν για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο podcast Call Her Daddy της Alex Cooper.
Η Michelle Obama αναφέρθηκε στο πώς τα media εστίαζαν συχνά στην εικόνα της, παραμερίζοντας την εκπαίδευση και την επαγγελματική της πορεία. «Το άρθρο ξεκινούσε από το τι φορούσα, όχι από τις σπουδές μου, όχι από την καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η δημόσια αφήγηση αγνοούσε το γεγονός ότι είχε σπουδάσει στο Princeton, αποφοίτησε από τη Harvard Law School, άσκησε δικηγορία, εργάστηκε ως βοηθός δημάρχου στο Σικάγο και διηύθυνε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
