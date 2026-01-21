Selena Golez: Ο ανορθόδοξος τρόπος που χρησιμοποιεί για να αφαιρέσει το μακιγιάζ της
Selena Golez: Ο ανορθόδοξος τρόπος που χρησιμοποιεί για να αφαιρέσει το μακιγιάζ της
Εσείς θα το δοκιμάζατε;
Η Selena Gomez, είναι γνωστή για τις ιδιαίτερες μεθόδους που εφαρμόζει στη ρουτίνα μακιγιάζ και skincare της. Για παράδειγμα, έχει τονίσει πολλές φορές πόσο μεγάλη σημασία δίνει στη χρήση των χεριών της στο μακιγιάζ ενώ πολλές φορές, χρησιμοποιεί τεχνικές και εργαλεία με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που «κανονικά» ενδείκνυνται να χρησιμοποιούνται.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα