Selena Golez: Ο ανορθόδοξος τρόπος που χρησιμοποιεί για να αφαιρέσει το μακιγιάζ της

Η Selena Gomez, είναι γνωστή για τις ιδιαίτερες μεθόδους που εφαρμόζει στη ρουτίνα μακιγιάζ και skincare της. Για παράδειγμα, έχει τονίσει πολλές φορές πόσο μεγάλη σημασία δίνει στη χρήση των χεριών της στο μακιγιάζ ενώ πολλές φορές, χρησιμοποιεί τεχνικές και εργαλεία με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που «κανονικά» ενδείκνυνται να χρησιμοποιούνται.