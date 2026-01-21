Η πρώτη ανάρτηση της Victoria Beckham στο Instagram μετά τις αποκαλύψεις του γιου της, Brooklyn
Σας προλαβαίνουμε: Δεν απαντά σε όσα ο γιος της την κατηγορεί.

ΗVictoria Beckham έκανε την επιστροφή της στο Instagram, λίγες ώρες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του γιου της, Brooklyn Beckham, που προκάλεσαν έντονη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις της οικογένειας.

 
Ωστόσο, όσο κι αν περιμένουμε τη δική της απάντηση στα όσα της καταλογίζει ο μεγάλος γιος της, εκείνη προτίμησε να ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» στη φίλη της, Emma Bunton, γνωστή και ως «Baby Spice», από την εποχή που το συγκρότημά τους, Spice Girls, μεσουρανούσε.

