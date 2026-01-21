Μένουμε σπίτι και φροντίζουμε τον εαυτό μας: Δέκα sheet μάσκες για απόλυτη χαλάρωση

Ο καιρός μας δίνει την ιδανική αφορμή για να φροντίσουμε την επιδερμίδα μας με τις αγαπημένες μας μάσκες.



Όταν ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας και η ιδέα να βγούμε έξω φαίνεται λιγότερο ελκυστική, τότε είναι η τέλεια ευκαιρία να περάσουμε μια μέρα αφιερωμένη στο self care μέσα στο σπίτι. Μια ζεστή γωνιά, το αγαπημένο μας βιβλίο ή μια σειρά που μας έχει «κολλήσει», μαζί με μια υπέροχη sheet mask στο πρόσωπο, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να χαλαρώσουμε και να αναζωογονηθούμε.

21.01.2026, 17:00