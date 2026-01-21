Η Σόφι Τέρνερ ανακάλυψε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα γυρίσματα του Tomb Raider

ΗSophie Turner μίλησε για τις εξαντλητικές προπονήσεις της για την ταινία «Tomb Raider» σε πρόσφατη εμφάνισή της στο SiriusXM’s The Julia Cunningham Show.«Κάναμε οκτάωρη προπόνηση πέντε ημέρες την εβδομάδα από τον Φεβρουάριο του περασμένου χρόνου. Ναι, ήταν πολύ έντονο», ανέφερε η ηθοποιός, που έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως Sansa Stark στο Game of Thrones.Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με χρόνιο πρόβλημα στη μέση, αλλά τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες, είναι πιο εύκολο να χτίσει κανείς μυϊκή μάζα όταν έχεις ξαναγυμναστεί στη ζωή σου, κάτι που εκείνη δεν είχε κάνει στο παρελθόν, οπότε χρειάστηκε μήνες συνεχούς προσπάθειας για να φτάσει σε καλή φυσική κατάσταση.