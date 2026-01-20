Η Γκόλντι Χον αποκάλυψε το μυστικό για τη μακροχρόνια σχέση της με τον Κερτ Ράσελ: «Είναι το σεξουαλικό μου αντικείμενο»

ΗGoldie Hawn και ο Kurt Russell αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Είναι μαζί εδώ και 42 χρόνια, αλλά έχουν επιλέξει συνειδητά να μη παντρευτούν ποτέ. Και, όπως εξηγούν και οι δύο, δεν ένιωσαν ποτέ ότι χρωστούν σε κανέναν μια εξήγηση.«Μας ρωτούσαν συνεχώς: “Πότε θα παντρευτείτε; Γιατί δεν παντρεύεστε;”», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο Variety το 2023. «Και απαντούσαμε: “Γιατί να νοιάζει κάποιον αυτό;” Ρωτήσαμε τα παιδιά μας αν τους ενοχλεί. Δεν τους ενοχλεί, άρα ούτε εμάς».Στο ίδιο μήκος κύματος, η Goldie Hawn απέρριψε ξανά την ιδέα του γάμου στη νέα της συνέντευξη στο The Dan Buettner Podcast της Lemonada Media. «Ακόμα κι αν παντρευόμασταν, δεν θα έκανε καμία διαφορά. Είναι 42 χρόνια τώρα», είπε χαρακτηριστικά η πρωταγωνίστρια του Death Becomes Her.